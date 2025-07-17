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Общество 17 июля 2025 15:50

За пропаганду нацистской символики теперь могут назначить обязательные работы

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Госдума приняла закон, который вводит обязательные работы за публичную пропаганду или демонстрацию нацистской и экстремистской символики. Теперь за такие действия можно будет получить до 100 часов обязательных работ. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет об изменениях в статью 20.3 КоАП. Ранее за демонстрацию запрещенной символики предусматривались штрафы и арест, теперь добавляется еще один вид наказания – обязательные работы. Это должно сделать наказание более гибким и повысить его эффективность.

Также закон усиливает ответственность родителей, которые не исполняют свои обязанности по отношению к детям. Речь идет о воспитании, обучении и защите прав несовершеннолетних. За это теперь грозит штраф от 500 до 2000 рублей.

#нацистская символика #пропаганда #обязательные работы
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