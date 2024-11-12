За пропаганду чайлдфри в России введут штрафы до 5 млн рублей

Госдума приняла во втором и третьем, заключительном, чтениях законопроект об административном наказании за пропаганду чайлдфри. Об этом сообщается в телеграм-канале «Дума ТВ».

Депутаты приняли проект единогласно. Положения закона распространятся на информацию в интернете, СМИ, рекламе и кинофильмах. По мнению председателя Госдумы Вячеслава Володина, запрет пропаганды осознанного отказа от рождения детей — закон о будущем России.

Нарушителям будут грозить штрафы. Для граждан их размер составит от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч, для юридических лиц — от 800 тысяч до 1 миллиона. Если подобная информация опубликована в СМИ либо интернете, то для физлиц штраф вырастет до 100-200 тысяч рублей, для должностных — до 200-400 тысяч, для юридических лиц — до 1-4 миллионов.

Наибольшая сумма штрафа за такое правонарушение составит 5 млн рублей. Такое наказание грозит юридическим лицам, если пропаганда направлена на несовершеннолетних с использованием Сети и СМИ. Для граждан в таком случае сумма составит до 400 тысяч рублей, должностных лиц — 800 тысяч.

Подчеркнуто, что закон распространяется и на иностранцев, пропагандирующих данную идеологию. При выявлении нарушения им грозит штраф до 100 тысяч рублей и административное выдворение из России. Также наказанием может стать арест на срок до 15 суток и выдворение из страны. Если нарушение совершено в интернете либо средствах массовой информации, то сумма штрафа удваивается. Пропаганда чайлдфри среди несовершеннолетних грозит нарушителям штрафом в 400 тысяч рублей. В обоих случаях иностранцы будут выдворены из РФ.