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Происшествия 15 апреля 2024 13:03

За приемку работы строителей с нарушениями экс-чиновник из РТ предстанет перед судом

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Бывший руководитель Исполнительного комитета Якушкинского сельского поселения Нурлатского района предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщают в пресс-службе МВД Росии по РТ.

Выяснилось, что в 2021 году между исполкомом сельского поселения и стройфирмой был заключен контракт на сумму 1,3 млн рублей на обустройство пешеходной дорожки в одной из деревень.

Во время работ были выявлены нарушения в виде несоответствия материалов и выполненных работ смете и техзаданию по контракту. По версии обвинения, зная о нарушениях, экс-чиновник подписал акт о приемке выполненных работ, причинив ущерб сельскому поселению на сумму более 186 тысяч рублей.

Дело экс-чиновника направлено в суд.

#превышение должностных полномочий
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