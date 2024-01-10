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За праздники скорая помощь выезжала к казанцам больше 18 тысяч раз
В новогодние праздники на станции скорой медицинской помощи Казани круглосуточно работало 80 выездных бригад. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Минздрава РТ.
«Всего станцией скорой медицинской помощи в Казани с 30 декабря 2023 года по 9 января 2024 года было принято 18 200 обращений от населения», – отметили в пресс-службе ведомства.
Из них на приемах в поликлиниках было принято 2 248 пациентов, а скорой было обслужено 15 952 вызова.
В среднем в сутки скорая помощь обслуживала 1 820 вызовов.
Медики помогли 55 людям с переохлаждениями, с обморожениями – 25. Из них 77 казанцев доставили в стационары.
Бригады скорой помощи в праздничные дни 884 раза приезжали к людям, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, 54 из них доставили в медвытрезвители.
К тому же, в праздничные дни медицинские организации, оказывающие неотложную помощь, работали по усиленному графику. В стационарах были готовы койки на случаи массовых поступлений больных и пострадавших. А в поликлиниках организовали дополнительные приемы врачей узких специальностей, работали рентгенологические кабинеты и лаборатории.
«Специализированная медицинская помощь, как амбулаторная, так и стационарная, была организована в круглосуточном режиме», – заключили в министерстве здравоохранения республики.
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