«За праздники никого не потеряли»: глава Нижнекамска подвел итоги новогодних каникул

Новогодние праздники в Нижнекамском районе прошли без происшествий. По данным УВД, за каникулы елочные городки Нижнекамска посетило более 8 тыс. гостей и жителей города. Итоги прошедших праздников на деловом понедельнике подвел глава района Рамиль Муллин.

«Мы неплохо провели новогодние праздники. Всем большое спасибо. За этот период работало около 1 тыс. работников правоохранительных структур. Прежде всего, важно было обеспечить безопасность гостей и жителей города», — отметил градоначальник.

По сравнению с прошлым годом в Нижнекамске почти на 30% снизилось количество зарегистрированных обращений в органы правоохранительных структур. «Это говорит о том, что мы отмечаем праздники без горячительных напитков и историй, которые оборачиваются трагедией», — отметил Муллин.

В прошлом году в новогодние каникулы случились ряд серьезных ДТП со смертельным исходом, напомнил мэр.

«В этом году такого не произошло, в основном были только повреждения машин. Радует то, что мы никого не потеряли в эти праздничные дни. Это системная работа правоохранительных структур, работников ГИБДД, да и сами водители, проявив уважение друг к другу, максимально постарались сделать праздник праздником», — заключил он.

За 12 месяцев в Нижнекамском районе зарегистрировано 150 ДТП, что на 36% меньше аналогичного периода. Погибло 14 человек. «Цифры пока большие, потери есть. Большая часть ДТП происходит по вине водителей», — заключил он.