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«За праздничными столами не забыли парней»: из Челнов отправили шефскую помощь бойцам СВО
Сегодня из Набережных Челнов отправили очередную партию гуманитарной помощи военнослужащим, которые в зоне специальной военной операции выполняют боевые задачи. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр Автограда Наиль Магдеев.
Градоначальник обратился ко всем присутствующим, отметив, что несмотря на выходной день для всей страны, Набережные Челны отправляют очередную шефскую помощь воинам — татарстанским полкам и в госпитали.
«Это еще раз подтверждает, что Набережные Челны — это город неравнодушных людей. Мы за праздничными днями, праздничными столами не забыли наших парней, настоящих героев и воинов. Все наши новогодние хлопоты точно не заслонили основной сути человека, помощи и поддержки», — отметил Магдеев.
Активное участие в отправке приняла группа волонтёров «Своих не бросаем 16» и депутат Госсовета РТ Руслан Нигматулин.
«Город и дальше будет поддерживать своих доблестных воинов. Челны своих не бросают!» — написал в своем телеграм-канале мэр.
Специальная военная операция проводится по решению Президента Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Фото: t.me/nail_magdeev
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