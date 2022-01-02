За праздничные дни в БСМП Челнов госпитализировали 31 человека

В минувшие праздничные дни — 31 декабря и 1 января — в травмпункт БСМП Набережных Челнов обратились 110 человек, каждого третьего пришлось госпитализировать. Об этом сообщают «Челнинские известия».

Травмы были получены при разных ситуациях — при падении на улице, спуске с ледовых горок, катании на коньках и даже при выяснении отношений и др.

Некоторые граждане приехали на прием в сопровождении родных, некоторых доставили на машинах скорой помощи.

После рентгена выявили переломы, растяжение конечностей, сотрясение головного мозга и пр. Все пациенты получили оперативную медицинскую помощь, а 31 человека пришлось госпитализировать в отделения травматологии и нейрохирургии.