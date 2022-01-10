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Происшествия
10 января 2022  10:11
Павел Климчак

За праздничные дни 50 казанцев попытались проехать без QR-кодов в трамваях и метро

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В праздничные дни в столице республики контролеры электротранспорта выявили 50 пассажиров, которые хотели проехать без QR-кода. Из них 32 человека высадили из трамваев и троллейбусов и 18 пассажиров не пустили в метро. На двух нарушителей полиция составила административные протоколы.

В первый рабочий день года контролеры выявили 18 человек без QR-кодов. Их попросили покинуть салон общественного транспорта.

МУП «Метроэлектротранс» напоминает, что по новому постановлению Кабмина РТ проезд в общественном транспорте возможен лишь при наличии QR-кода о прививке, перенесенной болезни либо медотводе.

#МУП «Метроэлектротранс» #QR-коды
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