Казанец пришел поддержать мать в суде, но был арестован за нацистскую татуировку

На семь суток был арестован мужчина, который явился в Верховный суд Татарстана с татуировкой нацистской тематики.

Молодой человек пришел на судебный процесс, чтобы поддержать мать – в этот день рассматривали апелляционную жалобу по делу женщины, которую судят за мошенничество.

Судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов заметил на его шее татуировку с изображением птицы и узнал в изображении герб запрещенной организации.

Слушателя судебного заседания было решено задержать и составить на него протокол за нарушение правил внутреннего распорядка в суде, затем его передали полиции. Уже после этого мужчину доставили в районный суд, где определили ему наказание в виде семи суток ареста.

«При осуществлении пропускного режима в здании Верховного суда РТ младший судебный пристав по ОУПДС Казанского специализированного отделения обратил внимание на татуировку на шее посетителя в виде герба Третьего рейха, на основании статьи 11 (Обязанности и права судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов – прим. ТИ) ФЗ №118 “Об органах принудительного исполнения” гражданин был задержан и передан сотрудникам органов внутренних дел для дальнейшего привлечения к административной ответственности по статье 20.3 КоАП РФ (Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики – прим ТИ). Суд счел доводы обоснованными и привлек молодого человека к административному наказанию в виде семи суток ареста», – уточнили в пресс-службе ФССП по РТ.