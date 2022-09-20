За похищение человека и грабеж под суд пойдут трое челнинцев

В Челнах в суд направлено дело в отношении троих местных жителей. Их обвиняют в вымогательстве, похищении человека и грабеже, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Как полагает следствие, с мая по июнь 2020 года злоумышленники избивали 26–летнего челнинца и требовали у него 3 млн рублей. Поводом послужило то, что один из них взял на себя вину за совершенный мужчиной грабеж и в 2016 году был осужден за это. Осенью прошлого года двое из обвиняемых силой усадили мужчину в автомобиль и вывезли в СНТ, где несколько часов удерживали в бытовом вагончике. Когда похитители уснули, жертва позвонила и вызвала полицейских.

Спустя несколько дней троица снова встретили его на улице и стали требовать за обращение в правоохранительные органы компенсацию в 300 тыс. рублей. Мужчина попытался убежать, однако его догнали и избили, а после отобрали мобильник.

Своей вины задержанные не признали. Дело направлено в суд.

