За повторную пьяную езду житель Альметьевска лишился дорогой иномарки

В Альметьевске суд конфисковал у местного жителя Lexus RX300 за нетрезвое вождение. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Выяснилось, что в апреле 2024 года 38-летний мужчина повторно сел за руль в состоянии опьянения. Нетрезвого водителя Lexus RX300 задержали сотрудники полиции и отстранили от управления.

Чтобы избежать конфискации автомобиля, приобретенного в браке, супруга мужчины обратилась в суд с заявлением о разделе совместно нажитого имущества, а также в ЗАГС о расторжении брака. Однако это не помогло супругам.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 300 часов обязательных работ, лишил права управления транспортными средствами на 2,5 года, а автомобиль марки Lexus конфисковал в доход государства.