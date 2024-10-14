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За повторную пьяную езду житель Альметьевска лишился дорогой иномарки
В Альметьевске суд конфисковал у местного жителя Lexus RX300 за нетрезвое вождение. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.
Выяснилось, что в апреле 2024 года 38-летний мужчина повторно сел за руль в состоянии опьянения. Нетрезвого водителя Lexus RX300 задержали сотрудники полиции и отстранили от управления.
Чтобы избежать конфискации автомобиля, приобретенного в браке, супруга мужчины обратилась в суд с заявлением о разделе совместно нажитого имущества, а также в ЗАГС о расторжении брака. Однако это не помогло супругам.
Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 300 часов обязательных работ, лишил права управления транспортными средствами на 2,5 года, а автомобиль марки Lexus конфисковал в доход государства.
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