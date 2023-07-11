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За повторное пьяное вождение у татарстанца конфисковали иномарку
Приставы конфисковали иномарку у жителя Спасского района за то, что повторно сел пьяным за руль. Об этом сообщают в пресс-службе Республиканского управления судебных приставов.
Установлено, что весной прошлого года мужчина осужден за вождение в нетрезвом виде. Его приговорили к 150 часам обязательных работ, а также лишили водительских прав на 1 год.
Мужчине оставалось потерпеть всего 2 месяца, но однажды утром он снова сел пьяным за руль иномарки.
На татарстанца возбудили уголовное дело, а также конфисковали в доход государства автомобиль как орудие преступления.
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