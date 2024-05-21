За повторное нарушение любителя тонировки в Казани арестовали на трое суток

В Казани любителя тонировки арестовали на трое суток. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

Выяснилось, что светопропускание передних стекол автомобиля Kia не соответствует установленным требованиям.

При проверке документов было установлено, что ранее 21-летний казанец уже привлекался за аналогичное нарушение и ему было выдано требование о недопустимости дальнейшей эксплуатации автомобиля с затемненными стеклами. Водитель был предупрежден, что в случае повторного правонарушения он будет привлечен к административной ответственности за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Данное требование молодой автолюбитель проигнорировал.

По решению суда казанец проведет трое суток под арестом.