За последнюю неделю заболеваемость Covid-19 в Татарстане увеличилась на 30%
В Татарстане вновь выросла заболеваемость коронавирусом. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.
«Недельный прирост был сначала на 8%, потом на 11%. За последнюю неделю повысилась заболеваемость на 30%», — отметила спикер.
При этом Любовь Авдонина добавила, что хотя циркулирующий штамм вируса довольно заразен, 95% случаев заражения Covid-19 протекают как ОРВИ и не требуют госпитализации.
Параллельно республике растет заболеваемость и другими острыми респираторными вирусными инфекциями.
«Мы отмечаем рост числа положительных находок прочих вирусных возбудителей в структуре заболеваемости. Если на 29-й неделе [с начала года] их доля составляла 8%, то сегодня — уже 15%», — добавила Любовь Авдонина.
Чаще всего татарстанцы заражаются риновирусами, аденовирусами и парагриппом.