За последнюю неделю заболеваемость Covid-19 в Татарстане увеличилась на 30%

В Татарстане вновь выросла заболеваемость коронавирусом. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Недельный прирост был сначала на 8%, потом на 11%. За последнюю неделю повысилась заболеваемость на 30%», — отметила спикер.

При этом Любовь Авдонина добавила, что хотя циркулирующий штамм вируса довольно заразен, 95% случаев заражения Covid-19 протекают как ОРВИ и не требуют госпитализации.

Параллельно республике растет заболеваемость и другими острыми респираторными вирусными инфекциями.

«Мы отмечаем рост числа положительных находок прочих вирусных возбудителей в структуре заболеваемости. Если на 29-й неделе [с начала года] их доля составляла 8%, то сегодня — уже 15%», — добавила Любовь Авдонина.

Чаще всего татарстанцы заражаются риновирусами, аденовирусами и парагриппом.