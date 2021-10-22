За последнюю неделю в РТ пожарные 60 раз выезжали на возгорания сухой травы и мусора

ГУ МЧС России по РТ напоминает, что поджигание сухой травы и мусора – под запретом. Установившаяся в республике сухая и ветренная погода способна за считанные минуты раздуть небольшое возгорание до природного пожара крупного масштаба.

За последнюю неделю на территории Татарстана зарегистрировано 60 природных пожаров, связанных с горением сухой травы, мусора, отходов, пожнивных остатков. По сравнению с прошлым годом, число возгораний увеличилось в три раза.

В МЧС напомнили, что запрет на сжигание сухой травы и требования к уборке мусора и растительности содержат Правила противопожарного режима в РФ, которые вступили с 1 января этого года. Штраф за нарушение этих требований – от двух до четырех тысяч рублей.

На территориях населенных пунктов запрещается разводить костры, чтобы приготовить пищу, вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, кроме мест и способов, установленных органами местного самоуправления.

Кроме того, владельцы земельных участков обязаны производить своевременную уборку мусора, сухой растительности и покос травы.

С начала 2021 года Госпожнадзор возбудил 598 административных дел за возгорание травы, мусора и прочих отходов. К ответственности привлекли 549 лиц на общую сумму 2,3 млн рублей.