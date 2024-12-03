За последнюю неделю осени Госкомитет РТ разместил закупки на 1,6 млрд рублей

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по закупкам

В общей сложности 59 закупок на общую сумму 1,6 млрд рублей в период с 25 по 29 ноября текущего 2024 года разместил Государственный комитет РТ по закупкам. В настоящее время государственные и муниципальные заказчики активно заключают контракты на 2025 год. Об этом рассказали в ходе еженедельного совещания в ведомстве.

Среди наиболее крупных тендеров — поставка молока и молочной продукции в социально значимые учреждения республики на 2025 год более чем на 499 млн рублей; организация питания в дошкольных образовательных учреждениях десяти районов РТ на 550 млн рублей, поставка бензина и ГСМ для республиканских организаций и ведомств на 484 млн рублей.

«Электронный аукцион остается по-прежнему самой популярной госзакупкой. Победителя выбирают максимально прозрачно: торги проходят онлайн, и участники видят ставки друг друга. Заявки на участие в тендере стали подавать чаще — за прошлую неделю было более 140 заявок от поставщиков. И что немаловажно — становится меньше несостоявшихся торгов. Более тщательно прорабатываются извещения о закупке и сопроводительная документация», — констатировал руководитель ведомства Марат Зиатдинов.

При этом в декабре Госкомитет РТ по закупкам продолжит работу по обучению заказчиков и поставщиков. На 17 декабря намечены зональные образовательные семинары в Буинске — для участников закупочного процесса из муниципальных районов западной части Татарстана.