За последний год в Татарстане стало на 9 тыс. больше многодетных семей

За последний год (с 1 апреля 2023 года по 1 апреля 2024-го) число многодетных семей в Татарстане, получающих соцподдержку, выросло на 17,7% или с 42 330 до 51 478 семей (+9 148 семей). Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минтруда РТ.

Причем прогнозная численность многодетных семей, у которых, возможно, появится право на меры соцподдержки, может составить порядка 20 тыс. семей (+28,3%) при условии, что старшие дети (в возрасте до 23 лет) в многодетных семьях проходят обучение по очной форме в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

Отметим, что в Татарстане граждане, имеющие в семье трех и более детей, включая приемных, могут рассчитывать на целый комплекс мер соцподдержки. К слову, согласно недавно принятому в республике закону, меры соцподдержки будут предоставляться до достижения старшим ребенком возраста 18 лет или возраста 23 лет, если человек учится в образовательной организации на «очке». Ранее такие семьи получали поддержку до достижения чадом совершеннолетия.

Указанной категории граждан установлены следующие меры социальной поддержки:

- субсидия одному из родителей или лицу, его заменяющему, на приобретение лекарственных средств для ребенка в возрасте до 6 лет, размер которой в 2024 году составляет 164 рубля;

- субсидия в размере 30 процентов расходов на оплату жилья в пределах социальной нормы площади жилья, установленной законодательством Республики Татарстан;

- субсидия в размере 30 процентов расходов на оплату коммунальных услуг в пределах установленных нормативов потребления услуг для населения, а для семей, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления, – от стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению;

- ежемесячная субсидия одному из родителей или лицу, его заменяющему, на проезд обучающимся в общеобразовательных организациях ими обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет, размер которой в 2024 году составляет 369 рублей.