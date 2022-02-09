За последний год пять представителей общины татар Афганистана защитили докторские степени

За последний год пять представителей общины татар Афганистана защитили докторские диссертации в университетах Ирана, Турции и Египта. Еще восемь кандидатов готовятся к защите, рассказал журналисту ИА «Татар-информ» глава совета татар Афганистана Забихулла Надери Татар.

«Образование для нас является важнейшим фактором жизни. Наши ученые защищают научные степени в ведущих университетах исламского мира. Они являются примером для нашей татарской молодежи и своими достижениями показывают, чего можно достичь за счет хорошего образования», — пояснил собеседник агентства.

«На сегодняшний день национальная самооценка татар Афганистана очень высока. А защита представителями общины высоких ученых степеней — это стремление афганских татар создать свою национальную интеллигенцию, которая не только покажет всему миру образовательный потенциал этноса, но и в дальнейшем поможет выстроить свою образовательную систему», — прокомментировал заявление главы совета татар Афганистана генеральный директор Благотворительного патриотического фонда мусульман России Рустам Хабибуллин.

По его мнению, национальная община за последнее время сделала много последовательных шагов к национально-культурному возрождению афганских татар, в том числе добилась включения национальности в Конституцию как государствообразующей. Старейшины общины поддержали обучение в школах не только мальчиков, но и девочек. Также был создан музей наследия татар Афганистана. Все это говорит о том, что, несмотря на сложнейшую экономическую и политическую обстановку в стране, татарская община старается сохранить свои культурные ценности и передать их следующим поколениям.

«Несмотря на то что студентов, представителей татарской нации, активно приглашают на обучение ведущие вузы Азии и Европы, сами татары все больше выражают желание поступить или продолжить высшее образование в вузах России», — отметил Рустам Хабибуллин.

1.Эзатулла Ариф Мухаммад Хаким -доктор юридических наук и принципов Исламского права 2.Фирозуддин Сакиб Мир Мухаммад - доктор исламских наук 3.Мухаммад Сабер Татар Гулам Сахи -доктор юридических наук и принципов Исламского права Фото: предоставлены общиной татар Афганистана