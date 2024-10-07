За последний год продажи б/у машин в России снизились на 8%

По итогам сентября 2024-го в России было продано 552 902 поддержанные легковушки. Это на 8% или на 45 694 машины меньше, чем за первый осенний месяц 2023 года, следует из аналитики «Автостата».

Отмечается, что большая часть проданных б/у авто в сентябре – это иномарки (398 211 штук или 72%). Остальное - российские машины (154 691 ед. авто или 28%).

Первое место в топе самых популярных машин на б/у рынке в сентябре текущего года досталось седану Lada 2190 Granta (13 312 единиц, +6% по сравнению с тем же периодом 2023-го). Второе и третье места достались «корейцам» Kia Rio (13 тыс. шт., +10%) и Hyundai Solaris (12 тыс. шт., +5%).

фото: «Автостат Инфо»