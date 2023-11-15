За последние три года в Татарстане снизилось количество преступлений в отношении детей

За последние три года в Татарстане сократилось количество преступлений в отношении несовершеннолетних. Об этом заявили сегодня на координационном совещании руководителей правоохранительных органов Татарстана под председательством прокурора РТ Альберта Суяргулова.

Темой обсуждения стали вопросы взаимодействия правоохранительных органов по противодействию преступлениям, совершаемым в отношении несовершеннолетних.

Фото: © Прокуратура РТ

Участники совещания отметили, что по итогам девяти месяцев 2023 года в Татарстане зарегистрировано 1 716 преступлений в отношении несовершеннолетних. В ведомстве указали, что основной массив преступлений составляет злостное уклонение от уплаты алиментов.

Указывается, что сократилось число таких видов преступлений, как убийство, истязание, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, незаконное изготовление и оборот порнографических материалов, а также против половой неприкосновенности детей.

Прокуроры отметили, что в 2023 году было выявлено более 2 тысяч нарушений законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Так, в суды направлено 82 исковых заявления, возбуждено 11 дел об административных правонарушениях.

В завершение Суяргулов обозначил основные проблемные вопросы, а также поставил перед прокурорами задачу по усилению профилактики и борьбы с преступлениями в отношении несовершеннолетних. Об этом рассказал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.