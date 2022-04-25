За последние три дня в Татарстане более ста раз горели сухая трава и мусор

О резком увеличении числа пожаров, связанных с горением сухой травы и мусора, за последние три дня в Татарстане сообщил заместитель главного государственного инспектора РТ по пожарному надзору Максим Трущин во время пресс-конференции в «Татар-информе».

По словам спикера, с 12 апреля в Татарстане было зарегистрировано 22 пожара, однако с пятницы по воскресенье их число резко выросло до 122.

«Общая площадь возгорания составила свыше 3,5 гектар. Чаще всего пожары возникали в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамском, Лаишевском, Тукаевском и Черемшанском районах республики», – отметил Трущин.

Причиной резкого увеличения числа пожаров Трущин назвал пренебрежение правилами пожарной безопасности. Он напомнил, что с сегодняшнего дня в Татарстане начал действовать особый противопожарный режим. В этот период штрафы за несоблюдение требований пожарной безопасности увеличатся вдвое.