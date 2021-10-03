За последние сутки в Татарстане выявлен 71 случай Covid-19

За последние сутки еще 71 татарстанец заболел новой коронавирусной инфекцией. Четверо заразились вирусом за пределами республики, все остальные случаи контактные.

«20 человек госпитализировано, 51 получает лечение на дому», — сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Большинство случаев приходится на Казань (24) и Набережные Челны (16). Среди районов в антирейтинге лидирует Нижнекамский (6 человек заболели). Четверых заболевших выявили в Тукаевском, троих — в Зеленодольском, по два — в Арском, Алексеевском, Рыбно-Слободском районах. По одному случаю зарегистрировано в Актанышском, Альметьевском, Атнинском, Бугульминском, Елабужском, Заинском, Лениногорском, Мамадышском, Менделеевском, Муслюмовском, Спасском и Чистопольском районах республики.

Всего с начала пандемии в РТ заболели более 27,2 тыс. человек, выздоровели 23,3 тыс.