За последние сутки в Татарстане выявлен 51 случай коронавируса

За последние сутки в Татарстане коронавирусом заболел 51 житель республики. Все случаи являются контактными.

«25 человек госпитализировано, 26 получают лечение на дому», — передает пресс-служба Минздрава РТ.

В столице Татарстана новой коронавирусной инфекцией заразился 21 человек, в Набережных Челнах — 12. Пятерых заболевших выявили в Бугульминском районе, трех в Альметьевском. По два случая Covid-19 зарегистрировано в Лениногорском, Тукаевском районах, по одному — Алькеевском, Высокогорском, Елабужском, Мензелинском, Нижнекамском и Черемшанском.

С начала пандемии коронавирусом заболели 26,5 тыс. татарстанцев, выздоровели 22,9 тыс. Вакцинацию прошли 1 062 071 человек, из которых 930 483 получили обе дозы препарата.