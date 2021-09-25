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25 сентября 2021  12:30

За последние сутки в России от Covid-19 умерли 822 человека

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За последние сутки в России зафиксировали 822 летальных случая от Covid-19, сообщает оперштаб.

Больше всего смертей зарегистрировано в Москве (63), Санкт-Петербурге (50) и Свердловской области (40). Всего с начала пандемии от коронавируса в стране умерли 203 095 человек.

По последним данным, 22 041 человека заболели новой коронавирусной инфекцией. Среди регионов с наименьшими темпами прироста — Алтай (0,14%), Бурятия (0,16%) и Сахалинская область (0,17%).

#Коронавирус
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