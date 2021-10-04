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Ру Тат
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4 октября 2021  18:20

За последние сутки от коронавируса умерли восемь татарстанцев

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За последние сутки в Татарстане зарегистрировали восемь смертей от новой коронавирусной инфекции. Таким образом количество летальных случаев от вируса в республике достигло 765.

«Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован», –  отметили в пресс-службе Минздрава РТ.

Жертвами Covid-19 стали один мужчина 1949 года рождения и семь женщин 1928, 1931, 1939, 1940, 1955, 1960 и 1971 годов рождения.

#Коронавирус
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