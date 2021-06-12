За последние сутки коронавирусом заразился 31 татарстанец

В Татарстане за последние сутки медики выявили 31 новый случай коронавируса, все они контактные.

«16 человек госпитализировано, 15 получают лечение на дому», – передает пресс-служба Минздрава РТ.

13 больных выявили в Казани, восемь – в Набережных Челнах. Больше всего случаев среди районов зарегистрировали в Муслюмовском – три человека. По двое человек заболели в Елабужском и Нижнекамском, по одному – в Бугульминском, Верхнеуслонском, Лаишевском районах.

С начала пандемии в республике коронавирусом заразились 21,8 тыс. человек, выздоровели 19,3 тыс., включая 257 – за последние сутки.

Вакцинацию от коронавируса прошли 428,8 тыс. татарстанцев, из которых 302,6 тыс. получили обе дозы препарата.