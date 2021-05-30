За последние сутки коронавирусом заболел 31 татарстанец

В Татарстане выявили еще 31 случай Covid-19. Один житель республики заразился вирусом за пределами региона, все остальные случаи контактные.

«20 человек госпитализировано, 11 получают лечение на дому», — передает пресс-служба Минздрава РТ.

Больше всего больных выявили в Казани (10 человек) и Набережных Челнах (восемь). Среди районов антирейтинг возглавил Муслюмовский — здесь коронавирусом заболели четыре человека. По два случая заражения выявлено в Лениногорском и Нижнекамском районах, по одному — в Аксубаевском, Альметьевском, Елабужском, Зеленодольском и Тукаевском.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 21 454 случая Covid-19, 18 446 человек выздоровели, 18 из них — за последние сутки.