За последние сутки 52 татарстанца заболели коронавирусом

В Татарстане выявили 52 новых случая коронавируса. Трое человек подхватили инфекцию за пределами республики, все остальные случаи контактные.

«16 человек госпитализировано, 36 получают лечение на дому», — передает пресс-служба Минздрава РТ.

Половина случаев приходится на столицу республики. Еще десять человек заболели в Набережных Челнах, по трое — в Альметьевском и Бугульминском районах. Двоих больных зарегистрировали в Елабужском, по одному — в Высокогорском, Заинском, Лениногорском, Мензелинском, Нижнекамском, Пестречинском, Тукаевском, Чистопольском районах.

Всего с начала пандемии 26 тыс. татарстанцев заболели коронавирусом, выздоровели 22,7 тыс., включая 41 за последние сутки.

Вакцинацию от Covid-19 прошли 1 037 065 человек, более 901 тыс. человек получили обе дозы препарата.