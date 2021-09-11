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Ру Тат
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11 сентября 2021  14:50

За последние сутки 52 татарстанца заболели коронавирусом

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В Татарстане выявили 52 новых случая коронавируса. Трое человек подхватили инфекцию за пределами республики, все остальные случаи контактные. 

«16 человек госпитализировано, 36 получают лечение на дому», — передает пресс-служба Минздрава РТ.

Половина случаев приходится на столицу республики. Еще десять человек заболели в Набережных Челнах, по трое — в Альметьевском и Бугульминском районах. Двоих больных зарегистрировали в Елабужском, по одному — в Высокогорском, Заинском, Лениногорском, Мензелинском, Нижнекамском, Пестречинском, Тукаевском, Чистопольском районах. 

Всего с начала пандемии 26 тыс. татарстанцев заболели коронавирусом, выздоровели 22,7 тыс., включая 41 за последние сутки. 

Вакцинацию от Covid-19 прошли 1 037 065 человек, более 901 тыс. человек получили обе дозы препарата.

#Коронавирус #Массовая вакцинация
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