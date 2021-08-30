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Ру Тат
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30 августа 2021  13:34

За последние сутки 49 татарстанцев заболели Covid-19

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В Татарстане зарегистрировали 49 новых случаев коронавируса, один из них завозной, все остальные контактные. 

«22 человека госпитализировано, 27 получают лечение на дому», — сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Большинство случаев приходится на Казань (23) и Набережные Челны (14). По два человека заболели в Заинском и Лаишевском районах, по одному — в Агрызском, Актанышском, Бугульминском, Елабужском, Лениногорском, Мамадышском, Тукаевском и Чистопольском. 

Всего с начала пандемии в республике новой коронавирусной инфекцией заразились 25,4 тыс. человек, выздоровели 22,2 тыс.

#Коронавирус
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