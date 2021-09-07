За последние сутки 47 татарстанцев заболели коронавирусом
За последние сутки еще 47 татарстанцев заразились новой коронавирусной инфекцией. Семь человек подхватили вирус за пределами республики, все остальные случаи являются контактными.
«16 человек госпитализировано, 31 получает лечение на дому», — сообщает пресс-служба Минздрава РТ.
Большинство случаев приходится на Казань (23) и Набережные Челны (10). Пятерых заболевших выявили в Тукаевском районе, трех — в Зеленодольском, по одному — в Альметьевском, Бавлинском, Бугульминском, Лаишевском, Лениногорском и Нижнекамском.
С начала пандемии в Татарстане заболели коронавирусом 25,8 тыс. человек, выздоровели 22,5 тыс., включая 81 за последние сутки.
Вакцинацию прошли более 1 млн человек, при этом 877 тыс. человек уже получили вторую дозу.