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Ру Тат
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7 сентября 2021  12:39

За последние сутки 47 татарстанцев заболели коронавирусом

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За последние сутки еще 47 татарстанцев заразились новой коронавирусной инфекцией. Семь человек подхватили вирус за пределами республики, все остальные случаи являются контактными. 

«16 человек госпитализировано, 31 получает лечение на дому», — сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Большинство случаев приходится на Казань (23) и Набережные Челны (10). Пятерых заболевших выявили в Тукаевском районе, трех — в Зеленодольском, по одному — в Альметьевском, Бавлинском, Бугульминском, Лаишевском, Лениногорском и Нижнекамском. 

С начала пандемии в Татарстане заболели коронавирусом 25,8 тыс. человек, выздоровели 22,5 тыс., включая 81 за последние сутки. 

Вакцинацию прошли более 1 млн человек, при этом 877 тыс. человек уже получили вторую дозу.

#Коронавирус #Массовая вакцинация
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