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Ру Тат
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24 апреля 2021  11:46

За последние сутки 34 татарстанца заразились коронавирусом

За последние сутки 34 татарстанца заразились коронавирусом
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В Татарстане выявлено 34 новых случаев Covid-19, все они контактные. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики. 

«18 человек госпитализировано, 16 получают лечение на дому», — говорится в сообщении. 

На столицу республики приходятся 11 случаев, на Набережные Челны — восемь. По три человека заболели в Мензелинском и Тукаевском районах, два — в Бугульминском. В Бавлинском, Лаишевском, Менделеевском, Муслюмовском, Нижнекамском, Нурлатском и Сармановском районах заразились по одному человеку. 

С начала пандемии в Татарстане зарегистрировано более 20,2 тыс. случаев коронавируса, почти 17,4 тыс. человек уже выздоровели, включая 67 за последние сутки. 

Всего вакцинацию прошли 225,9 тыс. человек, суточный прирост — 5,1 тыс. Почти 132,4 тыс. татарстанцев сделана вторая инъекция.

коронавирус
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