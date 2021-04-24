За последние сутки 34 татарстанца заразились коронавирусом

В Татарстане выявлено 34 новых случаев Covid-19, все они контактные. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

«18 человек госпитализировано, 16 получают лечение на дому», — говорится в сообщении.

На столицу республики приходятся 11 случаев, на Набережные Челны — восемь. По три человека заболели в Мензелинском и Тукаевском районах, два — в Бугульминском. В Бавлинском, Лаишевском, Менделеевском, Муслюмовском, Нижнекамском, Нурлатском и Сармановском районах заразились по одному человеку.

С начала пандемии в Татарстане зарегистрировано более 20,2 тыс. случаев коронавируса, почти 17,4 тыс. человек уже выздоровели, включая 67 за последние сутки.

Всего вакцинацию прошли 225,9 тыс. человек, суточный прирост — 5,1 тыс. Почти 132,4 тыс. татарстанцев сделана вторая инъекция.