За последние пять лет на пожарах в Татарстане погибли 26 детей. Об этом сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной предупреждению травматизма и гибели детей в результате несчастных случаев, рассказал замначальника отдела организации надзорных и профилактических мероприятий Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по РТ Айрат Садыков.

«На территории Республики Татарстан за последние пять лет – с 2021 по 2025 годы – на пожарах погибли 26 несовершеннолетних и 110 получили травмы различной степени тяжести», – рассказал он.

В этом году на пожаре погиб один ребенок, а травмы получили еще пять детей.