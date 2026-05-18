Происшествия 18 мая 2026 13:37

За последние пять лет на пожарах в Татарстане погибли 26 детей

За последние пять лет на пожарах в Татарстане погибли 26 детей. Об этом сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной предупреждению травматизма и гибели детей в результате несчастных случаев, рассказал замначальника отдела организации надзорных и профилактических мероприятий Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по РТ Айрат Садыков.

«На территории Республики Татарстан за последние пять лет – с 2021 по 2025 годы – на пожарах погибли 26 несовершеннолетних и 110 получили травмы различной степени тяжести», – рассказал он.

В этом году на пожаре погиб один ребенок, а травмы получили еще пять детей.

#в пожаре погиб ребенок #ГУ МЧС РТ
