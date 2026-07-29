За последние два года в Татарстане зафиксировано 8 поджогов релейных шкафов

Восемь случаев поджога релейных шкафов на железной дороге произошло в Татарстане за последние два года. Об этом сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала начальник отделения по делам несовершеннолетних Казанского ЛУ МВД России на транспорте Фания Фасхутдинова.

«В настоящее время проводится активная пропаганда по пресечению диверсий на объектах железнодорожного транспорта. Злоумышленники обычно провоцируют подростков на совершение преступлений в мессенджерах и социальных сетях, предлагая им за это легкие деньги. В большинстве случаев такие преступления совершаются подростками из благополучных семей, которые не стояли на учете и не попадали в поле зрения полиции», – рассказала Фания Фасхутдинова.

Чаще всего подростков просят поджечь релейные шкафы, которые используются для управления сигнальными устройствами на железной дороге. Неисправность этой системы может привести к крупным катастрофам.

Последствия для тех, кто решил заработать таким способом, крайне печальные – наказание за совершение уголовного преступление может быть назначено вплоть до пожизненного лишения свободы, объяснила она.

«За последние два года в Татарстане произошло восемь случаев поджога релейных шкафов. Все факты раскрыты, преступления совершены жителями Казани, Лениногорского, Сармановского и Зеленодольского районов. Уже были оглашены приговоры по некоторым случаям. Одному из подростков назначили наказание в виде 18 лет лишения свободы», – отметила она.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что молодые люди из Татарстана, действуя по заданию злоумышленника и получая от него руководства по Интернету, в августе 2025 года подожгли релейный шкаф на железной дороге вблизи Лениногорска. Полицейские и сотрудники УФСБ России по Татарстану задержали подозреваемых. Выяснилось, что куратор обещал им за совершение диверсии 24 тысячи рублей. Денег они не получили. Подростков заключили под стражу.