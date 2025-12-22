За последние 20 лет мужское бесплодие стало встречаться в два раза чаще

Случаи мужского бесплодия стали встречаться в два раза чаще. Об этом сегодня на пресс-конференции «Татар-информа» рассказала главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью Минздрава Татарстана Фирая Сабирова.

По данным ВОЗ, еще 15-20 лет назад мужское бесплодие составляло 15-20%, сейчас же – 30%. Отмечается и снижение подвижности сперматозоидов у мужчин – эти показатели с годами стали почти в два раза хуже, отметила Фирая Сабирова.

«Мы работаем с мужским материалом и найти мужчину, который бы отвечал всем требованиям донора – очень сложно. Нужно обследовать порядка 20-30 мужчин, чтобы найти одного, кто подходит по параметрам донора. К сожалению, мужское бесплодие растет очень быстро», – привела данные главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью Минздрава Татарстана.

В 30% случаях регистрируется сочетанное бесплодие – когда есть проблемы и с мужской, и с женской стороны, добавила она.

«Факторами, влияющими на это, становятся неправильный образ жизни, гиподинамия, питание, курение, гаджеты, снижение физической нагрузки. Отмечу, что мужчины более чувствительны к воздействию всех факторов, в том числе факторов внешней среды. При этом еще есть социальные факторы, когда мужчины достаточно высоко оценивают свое здоровье или переоценивают. Многие считают себя абсолютно здоровыми, но если начать проводить обследования, они понимают, что это не так», – рассказала Фирая Сабирова.

Такое самомнение приводит к тому, что мужчины реже обращаются к врачам, добавила врач.