За последние 10 лет мировой венчурный рынок увеличился в шесть раз

За последние десять лет объемы мирового венчурного рынка увеличились почти в шесть раз, его темпы роста даже в условиях пандемийного кризиса показывали рекордные значения. В России одним из флагманов отечественной венчурной индустрии является Инвестиционно-венчурный фонд РТ, который отмечает свой 17-й день рождения, сообщает пресс-служба фонда.

«Инвестиционно-венчурный фонд Татарстана за 17 лет работы реализовал множество инициатив, направленных на повышение инновационного потенциала нашей страны», – цитирует пресс-служба слова директора фонда Айнура Айдельдинова.

По словам Айдельдинова, за последние десять лет объемы мирового венчурного рынка увеличились почти в разы, ежегодно в мире ежегодно заключается более 19 тыс. сделок на сумму около 300 млрд долларов.

«По результатам 2020 года венчурный рынок вырос в стоимостном выражении почти на 24%, а по количеству сделок на 27% по сравнению с 2019 годом. При этом за девять месяцев 2021 года он достиг 455,7 млрд долларов вложений в стартапы на разных стадиях при более чем 22,8 тыс. сделок. Это на 64% больше по объему и на 20% больше по количеству сделок от рекордной суммы прошлого года», – пояснил он.

Айдельдинов также отметил, что сейчас в венчурное финансирование вкладываются как традиционные, так и «нетрадиционные» инвесторы: хедж-фонды, семейные офисы и корпоративные инвесторы. На венчурном рынке США их доля составляет уже 23% по количеству сделок и 54% по объему.