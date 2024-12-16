За порядком на главной елке Челнов в новогоднюю ночь будут следить 155 полицейских

С 31 декабря по 1 января на центральной городской елке в Набережных Челнах планируется задействовать около 155 сотрудников полиции, 21 сотрудника Росгвардии и еще более 50 участников различных правоохранительных формирований и служащих. Безопасность дорожного движения в городе обеспечат 23 экипажа ГИБДД. С докладом выступил замначальника полиции Управления МВД России по городу Набережные Челны, подполковник полиции Раиль Назмиев.

Открытие центральной елки возле мэрии Автограда состоится 20 декабря. В этом мероприятии будет задействовано около 75 сотрудников органов внутренних дел, 13 сотрудников Росгвардии, 20 участников молодежного формирования «Форпост», 20 муниципальных служащих, 10 работников частных охранных организаций.

Все основные елочные площадки будут огорожены, а пропуск граждан организован путем проведения досмотровых мероприятий с обустройством контрольно-пропускных пунктов.

Начиная с 16 декабря во всех образовательных учреждениях запланировано проведение новогодних мероприятий.

В этот период за состоянием общественного порядка и безопасностью детей будут следить сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные полиции, а также участники общественных правоохранительных формирований.