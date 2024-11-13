За порчу военного имущества добровольцам теперь грозит материальная ответственность

Госдума приняла законопроект о привлечении добровольцев к материальной ответственности за причинение ущерба военному имуществу.

Документ был внесен в Госдуму группой депутатов во главе с председателем комитета Андреем Картаполовым.

В первом чтении законопроект был принят еще в октябре 2023 года. Поправками дополняется закон «О материальной ответственности военнослужащих».

Предлается расширить используемое в законе понятие «военнослужащий» и понимать под ним в том числе и добровольцев.

Профильный комитет уточнил, что добровольцы несут материальную ответственности за ущерб в том же размере, что и контрактники.

По закону срок привлечения к материальной ответственности составляет три года со дня обнаружения ущерба.