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За порчу военного имущества добровольцам теперь грозит материальная ответственность
Госдума приняла законопроект о привлечении добровольцев к материальной ответственности за причинение ущерба военному имуществу.
Документ был внесен в Госдуму группой депутатов во главе с председателем комитета Андреем Картаполовым.
В первом чтении законопроект был принят еще в октябре 2023 года. Поправками дополняется закон «О материальной ответственности военнослужащих».
Предлается расширить используемое в законе понятие «военнослужащий» и понимать под ним в том числе и добровольцев.
Профильный комитет уточнил, что добровольцы несут материальную ответственности за ущерб в том же размере, что и контрактники.
По закону срок привлечения к материальной ответственности составляет три года со дня обнаружения ущерба.
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