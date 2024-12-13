За попытку сбыта почти килограмма наркотиков в Казани калужанин получил 7,5 лет колонии

26-летний калужанин получил срок за попытку сбыта почти килограмма наркотиков в Казани.

Как сообщает Прокуратура Татарстана, в июне мужчина забрал в лесопосадке на территории Московской области закладку для дальнейшего сбыта. После чего поймал попутку и поехал до Казани.

Но доехать до города он не успел. На посту ГИБДД во время досмотра пакета с вещами полицейские нашли и изъяли у мужчины наркотики общей массой более 900 граммов.

Суд признал мужчину виновным и приговорили к 7,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.