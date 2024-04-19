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Происшествия 19 апреля 2024 14:58

За попытку поджечь Ми-8 в Самарской области задержаны двое подростков

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Двое шестнадцатилетних подростков задержаны в Самарской области за попытку поджога вертолета Ми-8 на территории военного аэродрома «Кряж», сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

По его данным, задержаны двое 16-летних старшеклассников из Тольятти.

«Они признались, что действовали по заданию спецслужб Украины и ранее уже организовывали другие диверсии и теракты на территории региона. В частности, с начала года юнцы подожгли два релейных шкафа в селе Боровка, вышку сотовой связи в Тольятти и нефункционирующий поезд на железнодорожной станции "Жигулевское Море"», – указал в своем телеграм-канале депутат.

Военными следователями СК России возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». Оба злоумышленника задержаны.

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