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Ру Тат
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Происшествия
10 августа 2022  15:33
Полина Шевчук

За попытку подкупить полицейского и украсть часть груза будут судить дальнобойщика из РТ

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В Татарстане в суд направлено дело 32-летнего дальнобойщика, обвиняемого в покушении на мелкое взяточничество и кражу, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Как полагает следствие, в конце апреля 2022 года мужчина вез из Московской области цистерну с гидравлическим маслом. Шофер сделал остановку у одного из кафе в Мамадышском районе республики и решил слить часть масла, чтобы продать. За этим делом его поймал автоинспектор. Мужчина попросил полицейского не привлекать его к ответственности и положил в бардачок патрульного автомобиля 2 тыс. рублей. Страж порядка сообщил о взятке в дежурную часть.

Дальнобойщика задержали. В ближайшее время дело будет направлено в суд.
 

#взятка #следком рт
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