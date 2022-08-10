За попытку подкупить полицейского и украсть часть груза будут судить дальнобойщика из РТ

В Татарстане в суд направлено дело 32-летнего дальнобойщика, обвиняемого в покушении на мелкое взяточничество и кражу, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Как полагает следствие, в конце апреля 2022 года мужчина вез из Московской области цистерну с гидравлическим маслом. Шофер сделал остановку у одного из кафе в Мамадышском районе республики и решил слить часть масла, чтобы продать. За этим делом его поймал автоинспектор. Мужчина попросил полицейского не привлекать его к ответственности и положил в бардачок патрульного автомобиля 2 тыс. рублей. Страж порядка сообщил о взятке в дежурную часть.

Дальнобойщика задержали. В ближайшее время дело будет направлено в суд.

