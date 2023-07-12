За попытку незаконного ввоза 25 тыс. долларов в Татарстане задержали пассажира из Дубая

В международном аэропорту Казани задержали авиапассажира из Дубая с почти 25 тыс. долларов. Об этом сообщили в пресс-службе Татарстанской таможни.

Установлено, что 33-летний мужчина для прохождения таможенного контроля выбрал «зеленый» коридор, тем самым заявив об отсутствии у него товаров, подлежащих письменному таможенному декларированию.

Однако проверка выяснила, что при себе у мужчины находилась сумма, превышающая разрешенные нормы перемещения валюты без обязательного письменного декларирования. Согласно законодательству, без декларирования можно перемещать сумму, эквивалентную 10 000 долларов США. Все, что свыше, подлежит обязательному письменному декларированию.

Сумма незаконно перемещаемых жителем Казани составила 24 369 дол. США или 1,9 млн рублей. Таким образом, сумма превысила двукратный размер наличных денежных средств, разрешенных таможенным законодательством.

В отношении мужчины Татарстанская таможня возбудила уголовное дело о контрабанде наличных денежных средств. В настоящее время ведется дознание.