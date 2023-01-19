За помощью в получении гражданства в Минюст РТ обратились 57 переселенцев с Донбасса

Помощь в устройстве на работу или в детский сад, получение временного убежища – с такими вопросами обращались к сотрудникам министерства юстиции РТ вынужденные переселенцы с Донбасса. Об этом на итоговом заседании коллегии сообщил министр юстиции РТ Рустем Загидуллин.

Он рассказал, что как только в Татарстан переехали переселенцы с ДНР, министерство совместно с другими ведомствами организовали совместную группу. Эти группы ежедневно выезжали в пункт временного проживания переселенцев для того, чтобы оказать им необходимую помощь.

«Всего нашу юридическую помощь получили более 300 человек. Выездные группы работали в Казани, Набережных Челнах, Лаишевском и Зеленодольском районах», – уточнил Загидуллин.

Большая часть переселенцев обратились за помощью в получении гражданства РФ – 57 человек.