За помощью на горячую линию с октября обратилось 90 пожилых татарстанцев

Единый номер для обращений по вопросам оказания помощи пожилым людям продолжает работать в Татарстане, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«В настоящее время бывают случаи, когда люди пожилого возраста и инвалиды остаются без необходимой помощи по причине одиночества либо не получают должного ухода со стороны родственников. По номеру 8-800-600-42-34 все неравнодушные граждане могут сообщить в социальные службы о людях пожилого возраста, нуждающихся в помощи», — сказано в сообщении.

Сотрудники социальных служб навещают одиноких пожилых людей на дому, рассказывают им о порядке и условиях предоставления социальных услуг, определяют индивидуальные потребности каждого. Единый телефонный номер заработал в республике с октября этого года. За это время за помощью обратились более 90 татарстанцев.