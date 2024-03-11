«За помощь фронту»: бугульминке вручили медаль за сбор гуманитарной помощи

Фото: пресс-служба Бугульминского района РТ

Глава Бугульминского муниципального района Линар Закиров вручил медаль «За помощь фронту» заместителю директора бугульминского филиала ООО «НПП „ГКС“» Марие Каримовой за организацию и сбор гуманитарной помощи бойцам спецоперации.

Награждение прошло в торжественной обстановке на деловом понедельнике.

«Мария Ивановна, мы Вас искренне поздравляем! Спасибо за очень важную работу! Желаем только движения вперед! Успехов, семейного счастья и благополучия во всем!» — обратился Линар Закиров.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.