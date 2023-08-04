В Татарстане вырос спрос на фитнес-тренеров, в сфере туризма и образования

За первое полугодие 2023 сильнее всего в Татарстане вырос спрос на сотрудников в сфере «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» – таких вакансий от работодателей было в июне на 69% больше, чем в январе. На 60% вырос спрос на персонал в сфере туризма и гостеприимства, на 59% — в сфере науки и образования. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе hh.ru Поволжье.

Также в топ-5 сфер по динамике вакансий в июне по сравнению с январем вошли «Автомобильный бизнес» (рост на 55%) и «Искусство, развлечения, массмедиа» (на 54%). При этом спрос рос планомерно в течение полугодия.

«Падение числа вакансий не отмечено ни в одной из сфер. Наименьшая динамика в июне по сравнению с январем наблюдается в сельском хозяйстве (+15%), медицине и фармацевтике, безопасности (+20% в обеих сферах), ИТ (+21%) и среди административного персонала (+22%)», – добавили в hh.ru Поволжье.

В то же время наиболее массовыми и дефицитными остаются вакансии сферы продаж – на них приходилось 23% от общего количества вакансий в июне в Татарстане, рабочий персонал (16%), производство и сервисное обслуживание (13%), строительство (13%), транспорт и логистика (11%), а также розничная торговля (9%). Интересно, что профессиональные сферы с наибольшей динамикой вакансий с начала года занимают небольшую долю от числа всех предложений в республике.

«Основной спрос на кандидатов сосредоточен в нескольких профессиональных группах: рабочий персонал, производство, сервисное обслуживание; продажи, обслуживание клиентов, розничная торговля; строительство и недвижимость. Получается, работодатели из разных отраслей фактически конкурируют за одних и тех же людей на рынке труда», – отметили в пресс-службе hh.ru Поволжье.