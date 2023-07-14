За полгода Минтруд Татарстана трудоустроил более 7 тыс. подростков

За первое полугодие 2023 года в Татарстане трудоустроено более 7 тыс. несовершеннолетних. Во время каникул школьники занимаются подсобными работами, благоустройством и озеленением. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда РТ.

«Ежегодно службами занятости республики организуется трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в летнее каникулярное и свободное от учебы время. Во временном трудоустройстве в летний период ежегодно, как правило, принимают участие в среднем более 10 тыс. подростков. За прошлый год по республике было трудоустроено 12,6 тыс. человек», – сообщили в ведомстве.

Подросткам, трудоустроенным через центры занятости населения, из бюджета республики выплачивается материальная поддержка в размере 2,2 тыс. рублей в месяц. Работодатели выплачивают молодым людям зарплату не ниже минимального размера оплаты труда.

Подростки выполняют подсобные работы при ремонте и благоустройстве школ, спортплощадок, занимаются благоустройством и озеленением городов и сел. Кроме того, они привлекаются к работам по очистке берегов водоемов и лесов от мусора, занимаются посадкой, прополкой, выращиванием и сбором сельхозкультур и другими работами.