Уровень инвестиций в основной капитал Казани вырос до 86 млрд рублей

Уровень инвестиций в основной капитал на территории Казани за первые 6 месяцев этого года составил 86,6 млрд рублей – это на 17% больше, чем в прошлом году. Об этом на деловом понедельнике рассказал заместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров.

Модернизация ведущих предприятий города и улучшение их производственной базы отразились в позитивной динамике инвестиционной активности, отметил Шакиров.

«По итогам полугодия вложения в основной капитал составили 86,6 млрд рублей, что на 17,5% выше уровня прошлого года. При этом общий объем инвестиций, привлеченных крупными и средними предприятиями, составил 63,4 млрд рублей с ростом почти в 24%», – доложил он.

По словам Шакирова, значительная доля инвестиций сконцентрирована в строительстве и операциях с имуществом. Совокупная доля вложений в эти направления составила почти 98%.