За получение взятки экс-сотрудника ГИБДД Казани приговорили к 6 годам колонии

В Казани вынесли приговор экс-сотруднику ГИБДД УМВД России по Казани за взяточничество в размере более 1,4 млн рублей, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как удалось выяснить, с мая 2020-го по сентябрь 2021 года 44-летний сотрудник отдела технического надзора и регистрации проводил регистрацию и постановку на учет транспортных средств без необходимых процедур (осмотр, фотофиксация, проверка подлинности, полноты и правильности оформления представленных документов). За это мужчина получил от представителя коммерческой организации взятку в размере более 1,4 млн рублей.

Гособвинитель запросил для экс-сотрудника 8 лет в колонии строгого режима, со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки и лишением права занимать должности в правоохранительных органах на 10 лет.

В результате судья Вахитовского районного суда Казани приговорил мужчину к 6 годам с отбыванием в исправительной колонии строго режима. Кроме того, мужчину лишили права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительных полномочий в течение трех лет.