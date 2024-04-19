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Происшествия 19 апреля 2024 17:31

За полторы недели пожарные Татарстана 37 раз тушили горящую сухую траву

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С 10 по 19 апреля пожарные Татарстана 37 раз тушили горящую сухую траву. Об этом сообщил начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан Андрей Родыгин.

«По данным системы космического мониторинга, подтверждены уже 9 термоточек», – отметили в ведомстве.

Опасность загорания сухой травы – в быстром распространении огня на жилые дома и постройки.

В ГУ МЧС России по РТ подчеркнули, что руководители муниципалитетов обязаны не допускать скопления сухой травы на территории населенных пунктов.

В свою очередь жители должны сделать все от них зависящее: очистить территорию от сухостоя и мусора, установить огнетушители, воду и песок держать в доступном месте.

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