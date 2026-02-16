За полтора месяца в Татарстане заключили контрактов на 24,9 млрд рублей

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по закупкам

В Госкомитете РТ по закупкам подвели итоги работы за первые полтора месяца 2026 года. За это время было сформировано более 5,6 тысячи планов-графиков, размещено около 2 тысяч извещений и заключено свыше 10 тысяч контрактов на общую сумму 24,9 млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Экономия при заключении контрактов составила 1,64% – это 348,43 млн рублей. Региональные заказчики сберегли 257,91 млн рублей (1,4%). В эту сумму вошла экономия органов государственной власти, казенных учреждений и других получателей бюджетных средств – 37,09 млн рублей (1,93%).

Муниципальные заказчики сократили расходы на 90,52 млн рублей (3,17%). Из них 36,41 млн рублей (3,22%) обеспечили органы местного самоуправления, их территориальные подразделения, муниципальные казенные учреждения и иные получатели бюджетных средств.

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по закупкам

С начала года активно привлекались субъекты малого предпринимательства: с ними заключили 3 815 контрактов на общую сумму 5,1 млрд рублей.

Самым крупным контрактом 2026 года на данный момент стало строительство участка метрополитена в Казань от станции «Фучика» до станции «Сахарова» стоимостью около 1,5 млрд рублей. Самое значительное извещение – на 1,38 млрд рублей – связано с капитальным ремонтом школ в регионе.

Председатель Госкомитета РТ по закупкам Марат Зиатдинов сообщил, что благодаря выстроенной закупочной политике удалось сэкономить 348 млн рублей. По его словам, эти средства направят на финансирование социальных проектов – развитие образования, здравоохранения и инфраструктуры.